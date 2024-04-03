جدعون ساعر: المظاهرات في إسرائيل مكسب كبير لنتنياهو

أشار الوزير المستقيل من الحكومة الإسرائيلية الحالية، عضو الكنيست جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، إلى المظاهرات التي شهدتها مدينة القدس المحتلة، قال أنها تخدم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضاف ساعر ، خلال مؤتمر لاتحاد المؤسسات البلدية في إيلات، أن “مظاهرات الليلة الماضية تمثل رصيدا هائلا لـ نتنياهو”.

الانتخابات الإسرائيلية

وفي وقت سابق، قال ساعر، أنه اقترح يناير 2025 موعدا متفقا عليه لإجراء الانتخابات الإسرائيلية، وأضاف: لقد حذرت منذ فترة طويلة من أن امتداد احتلال قطاع غزة واستكمال القضاء على كتائب حماس على مدى هذه الفترة الطويلة يضر بالمصلحة الوطنية في جوانب عديدة".

وأوضح: أمام أعيننا حدث انقلاب استراتيجي: إسرائيل تتحدث منذ أشهر عن اجتياح رفح - لكنها لا تدخل هناك.

وتابع: من ناحية أخرى، وفي المفاوضات بشأن مخطط جديد للأسرى، والتي لا تتم للأسف من موقع قوة، تطالب حماس بالفعل بالعودة إلى شمال قطاع غزة. ولا يخطئن أحد: “فهي لا تطالب فقط بعودة الأسرى الفلسطينيين، بل استعادة قوتها الحكومية والعسكرية في شمال قطاع غزة”.