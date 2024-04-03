كواليس ما حدث لطـ.فل الشرابية بعد اعتداء عامل عليه

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على عامل بمحل دراجات نارية لاتهامه بهتك عرض طفل داخل المحل بمنطقة الشرابية.

تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغاً من شخص ٣٥ سنة ، ونجله ٩ سنين قرر الأول أن نجله قد تعرض لواقعة اعتداء جنسي من قبل عامل منذ شهر .

وأضاف الأب في أقواله أنه لم يكتشف هتك عرض نجله إلا بالمصادفة، بعد إصابته في منطقة حساسة من جسده.

وقال الطفل إن عامل في محل دراجات بخارية استدرجه لداخل المحل بدعوي ركوب دراجة بخارية وارتكب الواقعة.

ألقى القبض علي المتهم ، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة، وجار عرضه على النيابة العامة للتحقيق.