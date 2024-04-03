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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كواليس ما حدث لطـ.فل الشرابية بعد اعتداء عامل عليه

ارشيفية
ارشيفية

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على عامل بمحل دراجات نارية لاتهامه بهتك عرض طفل داخل المحل بمنطقة الشرابية.

تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغاً من شخص ٣٥ سنة ، ونجله ٩ سنين قرر الأول أن نجله قد تعرض لواقعة اعتداء جنسي من قبل عامل منذ شهر .

وأضاف الأب في أقواله أنه لم يكتشف هتك عرض نجله إلا بالمصادفة، بعد إصابته في منطقة حساسة من جسده.

وقال الطفل إن عامل في محل دراجات بخارية استدرجه لداخل المحل بدعوي ركوب دراجة بخارية وارتكب الواقعة.

ألقى القبض علي المتهم ، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة، وجار عرضه على النيابة العامة للتحقيق.

اعتداء جنسي القبض على عامل هتك عرض طفل هتك عرض قسم شرطة الشرابية منطقة حساسة

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