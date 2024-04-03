استدعاء والد طالبة جامعية ألقت نفسها من شرفة منزلها في المعصرة

أنهت فتاة جامعية حياتها بإلقاء نفسها من شرفة منزلها من الطابق الخامس بحي المعصرة جنوب القاهرة، وذلك بسبب خلافاتها المستمرة مع والدها.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغاً بسقوط طالبة جامعية من الطابق الخامس من عقار سكني بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال الأمن وتم العثور على الفتاة مصابة بكسور ونزيف داخلي ولقيت مصرعها على أثر إصابتها، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من الفحص والتحري أنها أصيبت خلال الفترة الأخيرة بحالة اكتئاب شديد بسبب خلافاتها المستمرة مع والدها.

تم استدعاؤه لسؤاله، وتولت النيابة العامة التحقيق.