القسام: زاهدي له دور بارز في هجوم 7 أكتوبر

أدانت كتائب القسام، مقتل القيادي الإيراني محمد رضا زاهدي في قصف القنصلية بدمشق.

وأكدت كتائب القسام، أن محمد رضا زاهدي له دور بارز في هجوم 7 أكتوبر.

وقال كتائب القسام “محمد رضا زاهدي ساهم في بناء جبهتنا على مدار سنوات طويلة”.

واعتبرت كتائب القسام تعتبر القيادي الإيراني محمد رضا زاهدي "شهيدا على طريق القدس".

وكان رئيس لجنة الانتفاضة والقدس رمضان شريف أعلن ، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تشييع شهداء العدوان الإرهابي على القنصلية الإيرانية في يوم القدس العالمي بطهران ومن ثم سيتم إرسال جثامين الشهداء إلى مسقط رأسهم ليواروا الثرى.

وأضاف ستقام يوم السبت مراسم تشييع الشهيد العميد محمد رضا زاهدي في أصفهان.

وولد العميد محمد رضا زاهدي في 11 نوفمبر 1960 في أصفهان وكان أحد القادة المتوسطين في الحرس الثوري أثناء الحرب المفروضة وقاد لواء قمر بني هاشم 44 من عام 1983 إلى 1986.

كان قائداً للفرقة الرابعة عشرة للإمام الحسين (ع).

وتقلد زاهدي قيادة القوات البرية في الحرس الثوري الإسلامي بين عامي 2004 و2007.

ومن عام 2005 إلى 2006، أصبح أيضًا قائد قاعدة ثار الله، ومن عام 2016 إلى 2019، كان أيضًا نائبًا لعمليات الحرس الثوري الإسلامي.

وعمل سردار زاهدي في فيلق القدس من عام 2007 إلى عام 2015 وكان قائد قوة القدس في سوريا ولبنان.

