الإعلام الإسرائيلي يكشف آخر تطورات صفقة تبادل الأسرى مع حماس

قالت وسائل الإعلام العبرية، إن الوفد الإسرائيلي عاد أمس الثلاثاء من القاهرة إلى تل أبيب، بعد جولة من المحادثات حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد توصل الوسطاء في نهاية المفاوضات إلى عرض جديد للصفقة، وذلك بعد رفض إسرائيل مطالب الحركة التي أعلنتها بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع وعودة النازحين إلى شمال القطاع وتبادل الأسرى.

وقال مكتب رئيس الوزراء إسرائيل نيابة عن الموساد: "قام الوسطاء بصياغة اقتراح حديث للتعامل مع حماس، وتتوقع إسرائيل من الوسطاء أن يعملوا بجدية أكبر مع حماس لدفع المفاوضات لصالح التوصل إلى اتفاق".