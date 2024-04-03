شبانة يفجر مفاجأة بشأن عودة الشناوي وعاشور وياسر للتدريبات الجماعية

علق الإعلامي محمد شبانة علي موعد عودة المصابين الي التدريبات الجماعية للنادي الأهلي.

وكتب شبانة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" شبانة : الأهلى جاهز لإفتراااس سيمبا 💪ومفاجأة طبيب الأهلي"الشناوي وعاشور وياسر راجعين قريبا😍ووسام أبو علي جاهز وخناقة السوشيال على قمة الأهلى والزمالك بالسعودية ".



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي في اللقاء المقرر إقامته مساء بعد غد الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.





وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب مختار ‏التتش بالجزيرة.‏

وناقش المدير الفني مع اللاعبين عددًا من الجوانب الخططية المتعلقة بالمرحلة القادمة، وعلى رأسها الاستعداد لمباراة سيمبا التنزاني، في إياب الدور ‏ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏