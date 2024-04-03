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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير أسواق مال: التباين يسيطر على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم

صدى البلد

 

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 أغلق تعاملات اليوم على ارتفاع محدود قدره ٢.٨٦ نقطة مسجلا مستوى إغلاق عند ٢٧٩٣٧.٢٢ نقطة بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المصرية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بينما استمرت المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر الرئيسي بالتباين والأداء العرضي.

أضاف أنه في حالة نجاح المؤشر الرئيسي في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو ٢٨٠٠٠ نقطة والاستقرار اعلاه مدعوما بارتداد الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء قد يدفعه إلى اختبار واختراق مستوى المقاومة الرئيسي الثاني وهو ٢٨٤٠٠ نقطة.

أما في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى المقاومة الرئيسي أوضح أنه قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو ٢٧٣٠٠ نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 قال عيد انه استقر بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم وأغلق متراجعا بمقدار ٣٣.٥٠ نقطة بنسبة هبوط ٠.٥٢% مسجلا مستوى إغلاق عند ٦٣٦٦.٨٩ نقطة بفضل الأداء المتذبذب والهبوط لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بينما اتجه المستثمرون الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

 أضاف أن استقراره أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو ٦٣٦٠ نقطة قد يدفعه إلى الارتداد والصعود مرة اخرى واختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو ٦٥٠٠ نقطة مدعوما باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية.

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