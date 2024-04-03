الحشاشين الحلقة 24.. يحيى يقتـ.ل زيد بن سيحون وحسن الصباح يعترف

شهدت الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين، تنفيذ يحيى حكم القـ.تل في زيد بن سيحون بعد حكم الإمام ومحاكمته أمام حسن الصباح.

واعترف حسن الصباح ليحيى بأنه هو من حرض زيد بن سيحون على قـ.تل والديه باعتبارهما كفارا.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.





الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.