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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 24.. يحيى يقتـ.ل زيد بن سيحون وحسن الصباح يعترف

زيد بن سيحون
زيد بن سيحون

شهدت الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين، تنفيذ يحيى حكم القـ.تل في زيد بن سيحون بعد حكم الإمام ومحاكمته أمام حسن الصباح. 

 

واعترف حسن الصباح ليحيى بأنه هو من حرض زيد بن سيحون على قـ.تل والديه باعتبارهما كفارا. 

 

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.


 

الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

الحشاشين احمد عيد بيتر ميمي عبد الرحيم كمال كريم عبد العزيز فتحي عبد الوهاب نيقولا معوض

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