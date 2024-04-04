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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 24 .. دنيا زاد تلجأ لمنزل عمر الخيام ويحيى يخرج من القلعة

دنيا زاد
دنيا زاد

شهدت الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين، وصول دنيا زاد إلى أصفهان واحتمائها في منزل عمر الخيام الذي استقبلها بكل حفاوة بعد رسالة بينهما. 

اكتشف حسن الصباح هروب زوجته وابنته ونورهان من القلعة بمساعدة ابنه الهادي، فقرر حبسه ومعاقبته حتى العثور على والدته وقتلها بيده. 

وأمر حسن الصباح يحيى بالخروج من القلعة في مهمة لقتل الخليفة العباسي مقابل العودة إلى آلموت والزواج من نورهان والعفو عنه. 

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

الحشاشين حسن الصباح بيتر ميمي عبد الرحيم كمال فتحي عبد الوهاب كريم عبد العزيز

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