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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير النفط الكويتي: لا بد من التزام أعضاء أوبك+ بحصص الإنتاج

صدى البلد

شدد وزير النفط الكويتي، عماد العتيقي، أمس الأربعاء، على ضرورة التزام أعضاء "أوبك+" بحصصهم المقررة للإنتاج لتحقيق التوازن في السوق النفطية.

وقال العتيقي في بيان صادر عن وزارته بعد مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في "أوبك+"، إن قرارات "أوبك+" استباقية واحترازية لحماية الأسواق النفطية.

وأوضح أن "أوبك+ تتابع عن كثب التطورات في السوق النفطية وتتخذ ما يناسب من إجراءات تضمن توازن السوق"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأكد العتيقي أن قرار بلاده بتمديد خفض إنتاجها الطوعي من النفط البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، أسهم في دعم الأسواق النفطية واستقرارها.

وأوضح أن ذلك يتم بالتنسيق والتعاون مع الدول المشاركة في تحالف أوبك+، ليستمر إنتاج الكويت عند 2.413 مليون برميل يوميا، حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأعرب الوزير عن تفاؤله بكافة القرارات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور أوبك+ "الرائد" بتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة من الدول الأعضاء.

التنسيق والتعاون العالم العربى السوق النفطي اللجنة الوزارية النفط الكويتي أنباء العالم العربي حصص الإنتاج

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