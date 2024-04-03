مصرع 8 في انفجار سيارة مفخخة بسوق شعبي شمال سوريا

لقى 8 أشخاص مصرعهما وأصيب 23 آخرون، ليل السبت الأحد الماضي، إثر انفجار سيارة مفخخة وسط سوق شعبي بمدينة أعزاز بريف محافظة حلب على الحدود السورية التركية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن التفجير أسفر عن أضرار مادية كبيرة واندلاع النيران في الموقع، مشيرًا إلى أن الحصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع.

يذكر أن مدينة أعزاز تسيطر عليها المعارضة السورية.

من جانب آخر، نقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله إن "معلومات أولية تفيد بانفجار قنبلة كانت بحوزة شخص أدت إلى وفاته قرب حي الشعلان".

