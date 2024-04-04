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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كوبرا الحلقة 9.. محمد إمام يتورط في الزواج ووالدته تتعرض لأزمة صحية

كوبرا
كوبرا

شهدت الحلقة 9 من مسلسل كوبرا، تورط محمد إمام في الزواج من ابنة العمدة بعدما وجدها والدها في منزله وهدده بقتله، فوافق على الزواج منها. 

 

وصل أحد رجال شيخون إلى كوبرا في القرية التي يختبيء بها، ويعتدي عليه ولكنه يتمكن من ضربه قبل لحظات من دخول نسمة بنت العمدة. 

 

تعرضت والدة كوبرا إلى أزمة صحية في نهاية الحلقة، وقبلها اكتشفت سماح شقيقته أن زوجها متزوج عليها ومقيم في شقتهما برفقة زوجته الحامل. 

 

 

 

 

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .

كوبرا أحمد محمود أحمد عبد الحميد صفاء الطوخى علاء مرسي هشام اسماعيل حسن منصور

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