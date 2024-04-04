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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد الصور الأولى لتصادم تريلا بمركبات توك توك ومقهى بأسوان

الصور الاولى لتصادم
الصور الاولى لتصادم تريلا بمركبات توك توك ومقهى بأسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " الصور الاولى لتصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" بعدد من التكاتك، وإنحرافها نحو مقهى يجلس عليه عدد من المواطنين، عن وفاة شخصين، وإصابة 4 آخرين.

وكان قد لقى شخصين مصرعهما، فيما تعرض نحو 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بعدد من مركبات التوك توك باسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم. 
 

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حادث 

الصور الاولى لتصادم تريلا بمركبات توك توك ومقهى بأسوان 

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بعدد من مركبات التوك توك، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث. 

الصور الاولى لتصادم تريلا بمركبات توك توك ومقهى بأسوان 
الصور الاولى لتصادم تريلا بمركبات توك توك ومقهى بأسوان 

 

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