قوات الاحتلال تداهم خيام المعتكفين في باحات المسجد الأقصى |فيديو

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خيام المعتكفين في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، واعتقلت أربعة منهم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال شهود عيان إن شرطة الاحتلال فتشت خيام المعتكفين واعتقلت أربعة منهم.

وتعمل قوات الاحتلال على إخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك لإتاحة المجال للمستعمرين لاقتحام المسجد في صباح اليوم التالي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، 3 شبان من بلدة قباطية جنوب جنين، وصورت منازل عدد من الشهداء.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منازل في حي كميل، واقتحمت أيضا بلدة برقين غرب جنين.