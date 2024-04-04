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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فطارك عندنا: طريقة عمل كوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة

طريقة عمل كوسة بالبشاميل
طريقة عمل كوسة بالبشاميل

تبحث كل ربة منزل يوميا عن أفكار لـسفرة رمضان جديدة ومختلفة، ولذلك نقدم لكِ أكلات للإفطار اليوم في رمضان.

إليك منيو إفطار ليوم 25 رمضان يتضمن سمك الكوسا بالبشاميل هنا وصف لكيفية إعدادها، للشيف مصطفى العمدة.

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مكونات وصفة كوسة بالبشاميل

4-6 حبات كوسا متوسطة الحجم
2 ملاعق كبيرة زبدة
2 ملاعق كبيرة طحين
2 كوب حليب
1/2 كوب جبن مبشور  
ملح وفلفل حسب الذوق
رشة من الزعتر المجفف (اختياري)
زيت زيتون للدهن

بصل مبشور

نصف كيلو لحم مفرومة 

طريقة عمل كوسة بالبشاميل

قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

اغسل الكوسا جيدًا واقطع الطرفين. ثم قم بتقطيعها إلى نصفين على الطول واستخرج البذور بملعقة صغيرة.

ضع شرائح الكوسا أو صحيحة حسب الرغبة في صينية خبز ورشها بقليل من الملح والزبدة، قم بخبزها في الفرن لمدة 10-15 دقيقة حتى تصبح طرية قليلاً. ثم قم بإخراجها من الفرن واتركها جانبًا.

فى وعاء أخر أضيفي الزبدة والبصل لمبشور ويحمر ويضاف اللحمة المفرومة لعمل عصاج اللحمة.

في وعاء آخر، قومي بذوبان الزبدة على نار متوسطة. ثم أضفي الطحين واخلطيه جيدًا لتحميصه لمدة دقيقتين.

أضفي الحليب تدريجيًا واستمري في التحريك حتى يتكون صلصة سميكة وناعمة. وقومي بإضافة الجبن المبشور واستمري في التحريك حتى يذوب وتحصل على صلصة بشاميل.

أضفيفي الملح والفلفل والزعتر المجفف إلى الصلصة واخلطها جيدًا.

وقمي بملء كوسا الخبز بالصلصة البشاميل، وعصاج اللحمة وضعيها في صينية خبز مدهونة بالزيت الزيتون.

وقومي بوضع الصينية في الفرن واشوي الكوسا المحشوة لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تتحمر القمة قليلاً.

بمجرد تمام الطهي، قم بإخراج الكوسا المحشوة من الفرن واتركها تبرد قليلاً قبل التقديم.

تُعتبر الكوسا المحشوة بالبشاميل والمشوية وجبة شهية ومغذية. يمكنك تقديمها كوجبة رئيسية أو طبق جانبي. تناولها ساخنة واستمتع بالمذاق الرائع.

هل يمكنني استخدام أنواع مختلفة من الجبن في وصفة البشاميل؟

يمكنك استخدام أنواع مختلفة من الجبن في وصفة البشاميل وفقًا لتفضيلاتك الشخصية والمذاق الذي تود تحقيقه، وجبنة البشاميل هي جبنة ذائبة تستخدم لإضافة النكهة والقوام الكريمي إلى الصلصة.

بعض الأنواع الشائعة من الجبن التي يمكن استخدامها في وصفة البشاميل تشمل:

جبن الشيدر: يعطي نكهة قوية ومميزة. يمكن استخدام الشيدر الحاد أو الشيدر الأبيض حسب تفضيلاتك.

جبن  : يعطي نكهة غنية ومالحة، يمكن استخدام جبن المبشور الطازج.

جبن سايحة: يعطي قواماً ممتازاً وتذوق رائع عندما يذوب في الصلصة.

جبن يعطي نكهة معتدلة وقواماً كريمياً يمكن استخدامه وحده أو في مزيج مع جبنة أخرى.

جبن يمنح صلصة البشاميل قواماً كريمياً ونكهة معتدلة.

تذكر أنه يمكنك تجربة مزيج مختلف من الجبن حسب ذوقك الشخصي. قد يكون من الممتع تجربة تنوع النكهات والاستمتاع بتجربة مختلفة في كل مرة.

كوسة بالبشاميل وصفة كوسة بالبشاميل مكونات وصفة كوسة بالبشاميل طريقة عمل كوسة بالبشاميل زبدة 1 2 كوب جبن مبشور الطحين أضف الحليب تدريجي ا صينية خبز مدهونة بالزيت الزيتون ​​​​​​​health

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