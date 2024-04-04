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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رعب في إسرائيل بعد التهديدات الإيرانية.. قرار عاجل من جيش الاحتلال

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أوقف  الاجازات لجميع القوات المقاتلة؛ وذلك وسط مخاوف من التصعيد المحتمل بعد مقتل جنرالات إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع مما أثار تهديدات بالانتقام.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"،قال جيش الاحتلال، في بيان له اليوم الخميس، إنه "وفقا لتقييم جديد تقرر إيقاف الإجازة مؤقتا لجميع الوحدات القتالية لجيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف البيان أنه "يلاحظ أن جيش الدفاع الإسرائيلي في حالة حرب وتخضع مسألة نشر القوات للتقييم المستمر حسب الحاجة".

وتأتي هذه الخطوة وسط حالة تأهب متزايدة في إسرائيل بشأن رد إيراني محتمل على الاغتيال المزعوم من قبل إسرائيل لقائدها الأعلى في الحرس الثوري الإيراني في سوريا، إلى جانب خمسة ضباط آخرين في الحرس الثوري الإيراني.

والليلة الماضية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه كان يعزز الدفاعات الجوية ويستدعي قوات الاحتياط، بعد إجراء تقييم.

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