مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بترعة بالغربية

شهد طريق الملاحة "طنطا _ محلة منوف" بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع 5 أشخاص مصرعهم جميعهم من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة سوزوكي داخل ترعة الملاحة بمنطقة الاستاد في نطاق مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

كما تم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا الجامعي تحت إشراف النيابة العامة.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا بوث غ حادث انقلاب سيارة سوزوكي داخل ترعة الملاحة علي طريق طنطا- محلة منوف بمنطقة الإستاد في نطاق مدينة طنطا.

وكشفت التحريات الأمنية انقلاب سيارة سوزوكي داخل ترعة الملاحة بمنطقة الاستاد بطنطا ومصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة وليد محمد إسماعيل حسام الدين -13 سنة - توقف بالقلب والتنفس ورامي إبراهيم أحمد الصاوي -37 سنه- توقف بالقلب والتنفس وشوقي محمد إسماعيل حسام الدين 35 سنة -ومحمد وليد محمد اسماعيل -7 سنوات- وإبراهيم محمد صبري البرلسي-17 سنة، وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.