يستخرجون المعادن من الجبل .. الداخلية تداهم مسبك ذهب في أسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من التنقيب غير الشرعى.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط (مالك مسبك ذهب ، كائن بدائرة مركز شرطة نصر النوبة) وعُثر بداخله على (33 قطعة من خام الذهب مختلفة الأشكال- مبلغ مالى عملة "أجنبية ومحلية"- الخامات والأدوات المستخدمة فى سبك الذهب).

بمواجهته إعترف بإدارته المسبك وشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائى والغير شرعى عن خام الذهب بقصد بيعه والتربح منه، وأضاف بشراء خام الذهب من ( عامل – مقيم بدائرة المركز) أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق .

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (3 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.