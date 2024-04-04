المخدرات فى العربية.. القبض على شخص بحوزته 10 كيلو حشيش بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى ببنى سويف لحيازته 10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال قيادته سيارته "ربع نقل" بدائرة مركز شرطة بنى سويف، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.