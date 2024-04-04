بحوزتهم مليون دولار .. ضربة مدوية لعصابة الإتجار في العملة بالقاهرة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد.

. أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق محافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها أكثر من (مليون دولار أمريكى). هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (52 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.