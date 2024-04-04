عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات وسلاح.. حملات مكبرة على أوكار المجرمين بـ 4 محافظات

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها خلال الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – أسيوط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

وأسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط 3 قطع سلاح نارى (3 فرد محلى وطلقتين) وتنفيذ (816) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (6,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9 كيلو جرام لمخدر البانجو - 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (2 بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية"). 

وفى مديرية أمن أسيوط تم ضبط (65) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية – 30 بندقية خرطوش – 47 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (65 متهم "لـ 53 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط عدد (15) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,560 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,740 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الشابو) بحوزة (16 متهم "لـ 14 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (497) حكم قضائى متنوع و ضبط 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى 6 قضايا .

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدر "الحشيش، الهيروين، الآيس")..بحوزة (4 متهمين)و ضبط  (2) قضية سلاح أبيض..ضُبط خلالهما (2 قطعة سلاح أبيض).. بحوزة (متهمان).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الاسكندرية الامن العام الحملات الأمنية المحكوم عليهم المواد المخدرة حملات امنية معلومات جنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم ..فيديو

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل العيد بأيام

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

رسميًا| 6 أيام إجازة عيد الفطر2024 تبدأ الثلاثاء.. وهذا موقف القطاع الخاص

ترشيحاتنا

الرابع أفريقيًا.. أحمد حسن يعلن عن تراجع منتخب مصر في التصنيف العالمي

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر.. وقناة مفتوحة تنقل اللقاء

دعاء اليوم 25 رمضان قبل الإفطار.. ردده بتدبر ويقين

النيابة السودانية تصدر أوامر بالقبض على «حمدوك» و15 من قادة تنسيقية تقدم

لم تترشح.. منظمة ملكة جمال الكون تُكذب السعودية رومي القحطاني

6 أيام.. العمل تعلن إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتردد فى دعمك وأحيانًا يُسيئ فهمك.. صفات الرجل المُتردد

إسرائيل وجدتها أخيرًا.. ما قصة البقرة الحمراء آخر نبوءة لهدم المسجد الأقصى؟

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

أشخاص يحتاجون الزنك في أجسادهم أكثر من غيرهم .. اعرف السبب

فيديو

ثورة داخل ليفربول.. مايكل إدواردز يهز عرش صلاح مع الريدز

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

معايا سكرينات والناس كانت بتقولك حرام.. طليقة مطرب المهرجانات مسلم تفجر مفاجأة

خونتني وأنا مهتمة بيك.. ميكا طليقة مطرب المهرجانات مسلم ترد عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

اﻟﻤﺰﻳﺪ