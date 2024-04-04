مخدرات وسلاح.. حملات مكبرة على أوكار المجرمين بـ 4 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها خلال الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – أسيوط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

وأسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط 3 قطع سلاح نارى (3 فرد محلى وطلقتين) وتنفيذ (816) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (6,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9 كيلو جرام لمخدر البانجو - 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (2 بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن أسيوط تم ضبط (65) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية – 30 بندقية خرطوش – 47 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (65 متهم "لـ 53 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط عدد (15) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,560 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,740 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الشابو) بحوزة (16 متهم "لـ 14 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (497) حكم قضائى متنوع و ضبط 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى 6 قضايا .

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدر "الحشيش، الهيروين، الآيس")..بحوزة (4 متهمين)و ضبط (2) قضية سلاح أبيض..ضُبط خلالهما (2 قطعة سلاح أبيض).. بحوزة (متهمان).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.