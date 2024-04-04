استشاري الطب النفسي لإبراهيم سعيد: أنت مصاب بفرط الحركة.. ورد صادم منه

رد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي الذي قال إنه مصاب بـadhd أحد اضطرابات النمو العصبية (فرط الحركة) الذي غالبا ما يكون مصاحبا للتشتت ونقص الانتباه، وإن تاريخه الاجتماعي والرياضي وأزماته تؤكد هذا الأمر، كما أنه لعب في 8 أندية خلال 15 سنة وهذا يعبر عن مؤشر التمرد الذي يعتريه، كما أن الاندفاعية أحد أهم سماته، وهذا الأمر من سمات مرض فرط الحركة.

وقال "سعيد"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "اديني رقمه، هو كلامه صح، أنا هتعامل معاه عشان هسأله على adhd، أنا معرفش كل ده.. شكرا يا دكتور".

وحول النادي الذي يشجعه، قال: "عشت في الأهلي وتربيت فيه وحياتي كلها أهلي، وكنت ببات في النادي الأهلي أكتر ما ببات في بيتنا، وكنت بشوف أعضاءه ومجلس الإدارة وزملائي في الناشئين واللاعبين الأكبر سنا أكتر ما بشوف أهلي، وبالتالي كان طبيعي إني أزعل لما مشيت من الأهلي".

https://www.youtube.com/watch?v=9MOZtTtCgXg&ab_channel=AlNaharTV