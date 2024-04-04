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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حديدة وخفاش محبوسين بقضايا قت.ـل.. تفاصيل جديدة في جريمة المعصرة| فيديو

صدى البلد

قالت والدة أحمد المعروف ب"كولا" ضحية مشاجرة المعصرة إن المتهم بقـ.تل نجلها "خفاش" تم القبض عليه وأن شقيقه الملقب بحديدة محبوس أيضا فى قضية قـ.تل.

وأضافت أن خفاش قـ.تل نجلها بدون رحمة عقب فضه لمشاجرة بالمنطقة.

قرر قاضي المعارضات بجنوب القاهرة ، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقـ.تل سائق أثناء فض مشاجرة بالمعصرة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة وقتيل، لينتقل رجال الأمن إلى المكان، لفحص البلاغ الذي ورد إلى شرطة النجدة، لتجد جثة المجني عليه وتقبض على المتهم، فتحرر محضرا وتحيله إلى النيابة.

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وقال المتهم خلال تحقيقات النيابة: إنه تشاجر مع المجني عليه وآخرين أمام محطة مترو المعصرة في حلوان، وتصادف مرور المجني عليه في الشارع، وهو يعمل سائق على توكتوك يمتلكه، وحاول التدخل لفض المشاجرة، إلا أنه أصيب بطعنة نافذة، كما أنه يعرف المجني عليه وتربطه علاقة ليست قوية، ولكنه لم يقصد قتله، وأصيب نتيجة ضربة طائشة تفاداها الطرف الآخر، فأصابت المجني عليه، مما أدي إلى وفاته في الحال، بعد إصابته بنزيف حاد، ولم يتم إسعافه سريعا.

 

واستمعت النيابة إلى أقوال والدة المجني عليه "أحمد. إ" سائق توكتوك، إن ابنها يخرج كل يوم في الصباح للبحث عن رزقه، فهو يعمل على مركبة التوكتوك الذي يمتلكه، كما أنه هادئ الطباع، ولا يعرف طريق الخناقات والمشاكل، يخرج صباحا ليعود ليلا، بعد انتهاء عمله على التوكتوك، كما أنه لم ترى ما حدث، ولكن شهود العيان من الحاضرين للمشاجرة حكوا لها تفاصيل ما حدث، موضحة أن نجلها كان يسير بالتوكتوك الخاص به، وتفاجأ بوجود مشاجرة في الشارع لأشخاص يعرف بعضهم فتدخل لفضها مع بعض المواطنين، ولم يكن يعرف أنها ستكون نهايته، موضحة أن المجني عليه تدخل لفض المشاجرة، فأصيب بطعنة نافذة في الصدر، لتوجه اتهاما إلى الشاب المتهم بالتخلص من نجلها وقتله، حيث أنه من المسجلين خطر، ولديه سجل جنائي، كما أنه شقيق أيضا مسجل خطر، وبعض أفراد الأسرة لديهم معلومات جنائية.

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