4700 معتكف بـ المسجد النبوي في العشر الأواخر من شهر رمضان

استقبل المسجد النبوي ٤٧٠٠ معتكف ومعتكفة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٥هـ، بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به عبر تطبيق "زائرون" الإلكتروني، وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف.

الاعتكاف بالمسجد النبوي



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي خصصت مواقع للمعتكفين في المسجد النبوي بقسم الرجال والنساء، وحددت السلم الكهربائي رقم ٦ وسلم ١٠ للرجال للصعود لموقع الاعتكاف فيما حددت أبواب ٢٥ و٢٤ لدخول المعتكفات.



وهيأت الهيئة جميع الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في مواقعهم التي تعينهم على أداء العبادة بيسر وسهولة، حيث تقدم لهم خدمات الوجبات والضيافة ودواليب حفظ الأمتعة وشحن الأجهزة، بالإضافة للخدمات الأساسية المقدمة لضيوف الرحمن، وتخصيص عيادة طبية تقدم الخدمات الصحية للمعتكفين.



وعملت الهيئة على منح كل معتكف بـ المسجد النبوي أسورة تمكنه من سهولة التنقل والدخول والخروج من المواقع المخصصة للمعتكفين والحصول على الخدمات بسهولة.