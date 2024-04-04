لبيب ونجوم الرياضة في عزاء والد لاعب الزمالك السابق بمسجد الحامدية الشاذلية

حرص العديد من نجوم الرياضة والإعلام ومجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب على الحضور لمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين اليوم الخميس لتقديم واجب العزاء لطارق السيد لاعب الفريق السابق في وفاة والده .

وكان والد لاعب الزمالك السابق قد وافته المنية الأحد الماضي وشيعت جنازته بقرية بني صامت التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا لمثواه الأخير.

وشارك المئات من اهالي القرية والقري المجاورة في صلاة الجنازة على والد اللاعب من مسجد البشير بقرية بنى صامت قبل أن يتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

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