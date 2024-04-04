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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

في تطور جديد.. بايدن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بـ غزة

صدى البلد

في تطور دبلوماسي كبير، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

وتأتي هذه الدعوة في أعقاب تصاعد أعمال العنف التي هزت المنطقة، ما أدى إلى مقتل سبعة من عمال الإغاثة من مؤسسة World Central Kitchen الخيرية الدولية للأغذية (WCK).

وخلال المكالمة، التي استمرت أقل من 30 دقيقة، أكد بايدن على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة. وشدد على أن مستقبل الدعم الأمريكي لإسرائيل سيتوقف على تنفيذ إسرائيل لإجراءات محددة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية.

ويمثل بيان البيت الأبيض خروجا عن الخطاب الأمريكي السابق ويشير إلى تحول محتمل في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. وللمرة الأولى، ألمح بايدن إلى أن استمرار الدعم الأمريكي قد يكون مشروطا، وحث إسرائيل على التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار مع حماس.

وجاءت هذه الدعوة وسط تصاعد الغضب الدولي بشأن الهجوم على قافلة WCK، التي كانت تقوم بتوصيل المساعدات الغذائية الأساسية إلى السكان المحاصرين في غزة. ودعت المنظمة الخيرية إلى إجراء تحقيق مستقل في الحادث، وحثت الدول التي قُتل مواطنوها في الهجوم على الانضمام إلى هذه الجهود.

وعلى صعيد متصل، كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن موقف الرئيس بايدن، محذرا من أن الدعم الأمريكي لإسرائيل قد يتقلص إذا فشلت إسرائيل في اتخاذ خطوات لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وشدد بلينكن على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية في غزة ودعا إسرائيل إلى مواجهة هذه اللحظة الحرجة.

وأثارت التطورات أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والعديد من الدول، بما في ذلك أستراليا والمملكة المتحدة وبولندا. وانتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي تفسير إسرائيل لمقتل عمال الإغاثة، بينما أدانت بولندا التصريحات التي أدلى بها سفير إسرائيل لدى بولندا ووصفتها بأنها "شائنة".

وفي الوقت نفسه، لا تزال التوترات مرتفعة في غزة، حيث صرح مسؤول حماس أسامة حمدان بأن مفاوضات وقف إطلاق النار وصلت إلى طريق مسدود. وأدى الصراع إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، حيث قتل أكثر من 33 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولين طبيين في غزة.

وشدد موقف إدارة بايدن القوي بشأن الصراع في غزة على الحاجة إلى بذل جهود دبلوماسية عاجلة لتهدئة التوترات ومعالجة الأزمة الإنسانية في المنطقة. ومع استمرار تطور الوضع، يراقب المجتمع الدولي عن كثب تحسبًا لمزيد من التطورات والإجراءات من جانب جميع الأطراف المعنية.

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