تعليم الكبار: الهيئة داعمة لكل استراتيجية جادة لمحو الأمية

أكد الدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الهيئة داعمة لكل استراتيجية جادة لمحو الأمية، قائلا إن الأمية هي أساس كل المشكلات من تنظيم الأسرة وسلوكيات الإنسان، والثقافة العامة، ويجب علينا تنمية الإنسان الأمي، والتي تبدأ بمحو أميته، وخاصة بين السيدات ببناء الذات والقيادة النسائية وتمكين المرأة.



جاء ذلك خلال استقبال عيد عبد الواحد، اليوم/الخميس/، الدكتورة عزة شفيق، مدير عام مشروع قرية متعلمة، وسمير فاضل نائب مدير المشروع، وعصام أسعد أخصائي تعليم الكبار بالمشروع.



وشدد عبد الواحد على أهمية التعايش الرقمي، والتصدي للشائعات الإلكترونية، حيث تم الاتفاق على عقد ورش عمل تتضمن التواصل الرقمي، وإعداد مجموعة من المناهج تلبي احتياجات الأميين.



ومن جهتها، أكدت عزة شفيق استمرار التدريب على منهجية التعلم بين الأجيال في صعيد مصر والوجه البحري، ومدن القناة بين الهيئة ومشروع قرية متعلمة.