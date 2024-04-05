مودرن فيوتشر ينعي المعد البدني للزمالك

تقدم مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر بخالص التعازي إلى نادي الزمالك، في وفاة المعد البدني للأبيض، محمد مدحت.

وكان نادي الزمالك أعلن في بيان رسمي مساء اليوم: "ينعي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتابع البيان: "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".