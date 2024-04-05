مليحة 10.. شقيقة هشام تخبر مليحة بحبه لها

قالت شقيقة هشام انها اخبرت مليحة بحبه لهت خلال الحلقة 10 بسبب عدم قدرته على إبلاغها بنفسه في الفترة السابقة.

ومع ذلك، يشعر هشام بالاستياء من هذا الأمر وتقنعه رحاب بأن الأمر الأنسب هو أن يعلمها بذلك قبل سفرها، حتى يتسنى له أن يعرف ردفعلها، سواء كانت موافقة أم رفض، وبذلك لا يضيع وقته في انتظارها بلا جدوى.

في الحلقة 10 من مسلسل مليحة، تخبر مليحة (سيرين خاص) هشام (علي الطيب) بأنها وجدتها ستسافران غدًا إلى العريش لطلبمساعدة شيخ بدوي يعرفها جدها، للمساعدة في عبور المعبر والعودة إلى بلدهما ومع ذلك، يصر هشام على مرافقتها ومساعدتها في رحلتهاإلى العريش.

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

آخر أعمال دياب

وشارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.