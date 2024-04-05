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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صيد العقارب الحلقة 25 : موت سامح الغول

صدى البلد

تبدأ أحداث الحلقة 25 من مسلسل "صيد العقارب" بمشهد يروي قصة الدكتورة عايدة، حيث تتوجه عايدة إلى مكان اختباء سامح الغول،ولكنها تجد المكان فارغًا عند وصولها.

و بعد لحظات، يصل أفراد الشرطة بقيادة الضابط حسام العطار، وتستمر عايدة في البحث عن سامح بمساعدته وتجده ملقى على الأرضفي الحديقة، فاقدًا للوعي، ويناشد عايدة للمساعدة.

قبل أن تتمكن من تلبية طلبه ومساعدته، تصل والدته سميحة، التي تعتقد أن عايدة هي التي ألحقت الضرر بسامح.

في نفس الحلقة، يجتمع أفراد عائلة الغول في مكان تواجد سامح، حيث يحاولون إنقاذه والتأكد من حالته.

ويتوفى سامح بعد تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، ويتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله ويندلع غضب عائلة الغول بأكملها، حيث يعتقدونأن الدكتورة عايدة هي من تسببت في إصابة سامح.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

الفنانة غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب

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