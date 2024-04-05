فراولة الحلقة 10 : خطوبة سامية سوشيال

في الحلقة العاشرة من المسلسل، تمت خطوبة سامية سوشيال (شيماء سيف) وصفوت، واحتفل أصدقاء سامية في شركة فراولة بهذهالخطوبة، بحضور الدكتور إبراهيم.

في نفس الوقت، يتحدث شندويلي مع زوجته حول رغبته في الزواج منها.

ويخبرها بأنه إذا وافقت، سيتم عقد زواجه من صديقته في الشركة، ميرال وإذا رفضت، فسيتخلى عن هذه الفكرة.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.