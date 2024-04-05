عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معلومات الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب اليوم الجمعة

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب، وفق البنك المركزي المصري- شعبة الذهب والمجوهرات.

وسجل الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري 47.42 جنيه، فيما سجل الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 60 جنيها، بينما سجل اليورو  51.48 جنيه.

أسعار الذهب
عيار 24: 3549 جنيه.

عيار 21: 3105 جنيه.

عيار 18: 2661 جنيه.

الجنيه الذهب: 24 ألفا و840 جنيها.

 

 

وأشار بيان مركز المعلومات إلى أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

تفاصيل وفاة المعد البدني لفريق الكرة بنادي الزمالك

عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

دعاء آخر جمعة في رمضان.. يفتح لك الأبواب المغلقة وينصرك الله نصرا عظيما

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

مفاجأة تقلب الموازين.. هل يعود إمام عاشور إلى الزمالك مرة أخرى؟

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

ترشيحاتنا

معلومات الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب اليوم الجمعة

فتح معبرين.. بيان عاجل من مكتب نتنياهو بشأن زيادة المساعدات إلى غزة

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان.. لعلها ليلة القدر

نائبًا عن الرئيس السيسي.. محافظ القاهرة يشهد صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان

بعد قرار الحكومة الأخير| رادار لـ رصد السلع والأسعار وهذه عقوبات المخالفين

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن محمد الشناوي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة في البيت

83 جنيهًا| هبوط مستمر في أسعار الدواجن والبيض اليوم 5 إبريل 2024

أسما إبراهيم تستعرض أناقتها بإطلالة مميزة| شاهد

مي عمر بكيمونو سعره خرافي يثير ضجة

فيديو

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ