أكثر من 20 مليون مصل يزور المسجد النبوي في رمضان

أفادت وكالة الأنباء السعودية واس بأن المسجد النبوي الشريف خلال العشرين يوما الاولي من شهر رمضان الكريم استقبل أكثر من 20 مليون مصل.



وأشارت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الي أن عدد زائري قبر النبي صلى الله عليه وسلم بلغ 1,643,288 زائرًا، فيما بلغ عدد المصلين في الروضة الشريفة 358,632 من الرجال و 296,595 من النساء.

ومن جهتها؛ كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي أعمالها في خدمة قاصدي المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تواصل تقديم منظومة خدمات متكاملة وتوفر كل ما من شأنه راحة الزوار والمصلين