القبض على ميكانيكي ينقب عن الآثار داخل منزله بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (ميكانيكى ، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل ملكه كائن بدائرة المركز .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بالحفر بداخل المنزل المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار ، وتبين وجود (حفرة بقطر 1 متر وعمق 1 متر) وعثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فـى الحفر) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .