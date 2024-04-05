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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

21 إبريل ,, انطلاق الملتقى التوظيفي في جامعة الزقازيق لعام 2024

صدى البلد

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق انه من المقرر ان ينظم المراكز الجامعية للتطوير المهنى الملتقي التوظيفي لجامعة الزقازيق ، تحت رعاية الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، وذلك بقاعة المنتديات بالجامعة خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٢ ٱبريل ٢٠٢٤.

الملتقى التوظيفي في جامعة الزقازيق

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق انه سيتضمن الملتقى معرض توظيفي لمدة يومين يستهدف مختلف قطاعات الأعمال بما يخدم كافة الطلاب والخريجيين من كليات الجامعة المختلفة ومن المتوقع مشاركة مايقرب من  ١٥ إلى ٢٠ شركة في المعرض التوظيفي علي مدار يومى الملتقى ، واجراء محادثات مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة  .

واشار الي انه يهدف الملتقي إلى توفير فرص عمل و تدريب لطلاب وخريجى الجامعة مؤكدا علي انه خلال اليوم الأول سيتم عرض فرص التوظيف والتدريب من قبل أصحاب الأعمال وإتاحة الفرصة للمشاركين للتقدم وإجراء مقابلات معهم.

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بينما يشمل اليوم الثانى ورش عمل ومحاضرات وندوات تعريفية من قبل الشركاء  لجميع قطاعات وكليات الجامعة تشمل كافة الطلاب حتى يصبحوا على دراية كافية بمتطلبات والمهارات المطلوبة لسوق العمل.

جدير بالذكر أن المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعة تقوم بتأهيل وإعداد الطلاب لسوق العمل عن طريق سد الفجوة بين التعليم الجامعي والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تقديم التدريبات واكساب الطلاب المهارات النظرية والعملية اللازمة لمساعدتهم فى الحصول علي فرص توظيف وتدريب مناسبة لهم.

الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق الشرقية المهارات المطلوبة الوادى المتصدع جامعة الزقازيق الملتقى التوظيفي في جامعة الزقازيق

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