عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تحتفل بالأطفال في يوم اليتيم بدور الرعاية .. صور

صدى البلد

حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الإيجابية فى الإحتفال بيوم اليتيم الذى يأتى فى الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام والعمل على تقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام.. 

وفى هذا الصدد قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام "من ذوى الإحتياجات الخاصة - الأصحاء"، وإهداء الأطفال المودعين بها بعض الهدايا الرمزية، وكذا توقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. 

كما إستقبل قطاع المرور والحماية المدنية زيارة لعدد من الأطفال الأيتام بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة .. وكذا إقامة مدينة مرورية للأطفال بإحدى المدارس بالجيزة تم خلالها تعريف الأطفال بالقواعد المرورية وإشارات المرور وإهدائهم هدايا رمزية.

 وفى سياقٍ آخر واصلت مديريات الأمن تنظيم زيارات للأطفال الأيتام إلى أقسام (المرور - الحماية المدنية) بمختلف مديريات الأمن لتعريف الأطفال الأيتام بالقواعد المرورية وإشارات المرور، وتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية من أخطار الحريق، وتم إهدائهم بعض الهدايا الرمزية.

 لاقى ذلك سعادة من الأطفال والقائمين على إدارة دور الرعاية لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالنشء وحرصها الدائم على المشاركة فى مثل تلك المناسبات.

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى مد جسور الثقة والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعزيز قيم التضامن والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين وإدراكاً بأهمية خلق جيل قادر على تحمل المسئولية. 

ee59dd48-6528-491d-8dde-f7893570de13
ee59dd48-6528-491d-8dde-f7893570de13
d1eb0ae1-ed09-48c8-a17a-72baa06dc12f
d1eb0ae1-ed09-48c8-a17a-72baa06dc12f
13b09e15-7802-4915-851e-b0a15e426cbf
13b09e15-7802-4915-851e-b0a15e426cbf
fcf9f40e-0409-40ed-b7c8-36a483265023
fcf9f40e-0409-40ed-b7c8-36a483265023
68a020c9-a864-402f-b7a3-08452f980a44
68a020c9-a864-402f-b7a3-08452f980a44
8f7ad0ed-a9af-4d5c-8990-d6d15441bfa0
8f7ad0ed-a9af-4d5c-8990-d6d15441bfa0
db1cfe13-f75e-4b13-a0f5-e15a5ccd2d4e
db1cfe13-f75e-4b13-a0f5-e15a5ccd2d4e
58eaca66-e9e8-4c7b-86e4-a13a176331f8
58eaca66-e9e8-4c7b-86e4-a13a176331f8
a2699708-2444-48f9-902e-90dddf7d580a
a2699708-2444-48f9-902e-90dddf7d580a
b4997aaf-bb53-4f3c-a36c-1165d2b8b713
b4997aaf-bb53-4f3c-a36c-1165d2b8b713
05057404-c534-47a7-9f7c-0f22aae41db0
05057404-c534-47a7-9f7c-0f22aae41db0
b4a3a97f-e605-4433-9931-6834887dd446
b4a3a97f-e605-4433-9931-6834887dd446
7aad5456-237b-4175-b51a-e8e8d4c47ce5
7aad5456-237b-4175-b51a-e8e8d4c47ce5
1441f836-10cb-4420-8916-1cacc03ba1e1
1441f836-10cb-4420-8916-1cacc03ba1e1
71aa71f3-51cd-4893-979d-166942a609db
71aa71f3-51cd-4893-979d-166942a609db
51e14ebd-a58c-492f-a798-06675484b763
51e14ebd-a58c-492f-a798-06675484b763
الاحتفال بيوم اليتيم الهدايا الرمزية الحماية المدنية المرور والحماية المدنية المشاركة الإيجابية توقيع الكشف الطبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

فشلا فى الارتباط.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما بحبوب الغلال فى قنا

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

ماتخففوش الهدوم.. الأرصاد تحذر: عودة انخفاض الحرارة والأمطار من الغد

داخل شقتها بالجيزة.. عاطل ينهي حياة صديقة زوجته

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

ترشيحاتنا

والد تسنيم البسطاوي صاحبة واقعة الدهس بالتجمع: بنتي طبيبة |نص التحقيقات

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

بلينكن: واشنطن ستراجع تحقيق إسرائيل في الهجوم على موظفي الإغاثة

كانت بتلعب.. غرق طفلة في برميل صابون سائل بالمنيا

طب الأزهر ينجح في إجراء عملية نادرة لمريض يعاني صعوبة البلع.. صور

الأعمال بالخواتيم فاجتهدوا.. خطيب المسجد النبوي: أيام معدودة ويذهب التعب ويبقى الأجر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالات مطرزة باسمها| أيهما أجمل؟

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد مدحت..تفاصيل

جيهان الشماشرجي: انتظروني في الحلقات الأخيرة من الحشاشين| حوار

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

فيديو

بخاف أقرب من ربنا.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن حياته الخاصة.. فيديوجراف

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ