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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل رحيل الحلقة 11.. كيف تأخذ ياسمين صبري حقها؟

مسلسل رحيل
مسلسل رحيل

تعرض قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة الحادية عشر من مسلسل رحيل لـ الفنانة ياسمين صبري، مساء اليوم ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري. 

وينتظر متابعو مسلسل رحيل، معرفة ماذا سوف تفعل رحيل (ياسمين صبري) لتأخذ حقها من بدر (أحمد صلاح حسني) الذي استولى على أموال والدها بعقد مزور. 

 

مسلسل رحيل الحلقة 10

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة التاسعة من مسلسل رحيل لـ الفنانة ياسمين صبري، ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري. 

وخلال الحلقة التاسعة من مسلسل رحيل، تخرج رحيل (ياسمين صبري) من السجن، بينما يستولي بدر (أحمد صلاح حسني) على معرض والدها بعقد مزور. 

وترفض رحيل مساعدة صلاح (محمد الكيلاني) لأخذ حقها من بدر، في الوقت الذي تحرض فيه الحاجة صفية (عارفة عبد الرسول) ابنها بدر على قتل رحيل لكنه يرفض طلبها ويرفض توزيع ميراث والدة شديد الإتربي. 

بوسترات مسلسل رحيل

طرحت الفنانة ياسمين صبرى عدد من البوسترات الدعائية لمسلسل رحيل المقرر عرضه فى النصف الثانى من موسم رمضان 2024.

وظهرت ياسمين صبري فى البوستر بشخصيتين مختلفتين ، وتصدرت ياسمين صبرى التريند بسبب إطلالتها واظافرها التى لفتت نظر متابعيها. 

 

مسلسل رحيل

يعرض مسلسل رحيل، بشكل حصري علي قناة أبو ظبي الفضائية بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

 

أحداث مسلسل رحيل 

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة  بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع  ومحمد امام  في فيلم " أبو نسب ". 

 

أعمال ياسمين صبري

وكانت أعربت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها بمشاركتها فى فيلم “أبو نسب” الذى يعرض حاليًا فى دور العرض السينمائية ، مع الفنان محمد عادل إمام .

وقالت ياسمين صبري لـ"صدى البلد"، إنها تستمتع بالعمل مع محمد عادل إمام دائمًا بسبب وجود كيميا بينهما فى الأعمال التى قدماها سويًا.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام. 

رحيل مسلسل رحيل ياسمين صبري أحداث مسلسل رحيل اعمال ياسمين صبري

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