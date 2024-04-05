بديل البيتيفور .. طريقة عمل بسكويت اللانكشير

يعد البيتيفور من أصعب أصناف مخبوزات العيد ولاتستطيع مبتدئات الطهية اتقانه بسرعة لذا يعد بسكويت اللانكشير بديل جيد له.

نعرض طريقة عمل بسكويت اللانكشير بديل البيتيفور من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير بسكويت اللانكشير:

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

2 كوب نشا

ملعقة فانيليا

كوب سمنة

كوب سكر

4 بيضات

الوان طعام حسب الرغبة

كاكاو حسب الرغبة



مربى للصق والزينة

طريقة مع بسكويت اللانكشير:

* يقلب السمن والسكر ثم البيض والدقيق والنشا ثم الفانيليا و البيكينج بودر وتقلب جيدا.

* شكلي العجينة وضعيها فى صينية مدهونة و تخبز لمدة 10 دقائق.

* تجمل من خلال لزق كل قطعتين من بسكويت اللانكشير معا بالمربى.

