عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بديل البيتيفور .. طريقة عمل بسكويت اللانكشير

بسكويت
بسكويت

يعد البيتيفور من أصعب أصناف مخبوزات العيد ولاتستطيع مبتدئات الطهية اتقانه بسرعة لذا يعد بسكويت اللانكشير بديل جيد له.

نعرض طريقة عمل بسكويت اللانكشير بديل البيتيفور من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

موعد الكسوف الكلي 2024 بالساعة والدقيقة.. أهم المعلومات عنه

مقادير بسكويت اللانكشير:
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
2 كوب نشا
ملعقة فانيليا
كوب سمنة
كوب سكر
4 بيضات

الوان طعام حسب الرغبة 

كاكاو حسب الرغبة


مربى للصق والزينة

طريقة مع بسكويت اللانكشير:
* يقلب السمن والسكر ثم البيض والدقيق والنشا ثم الفانيليا و البيكينج بودر وتقلب جيدا.
* شكلي العجينة وضعيها فى صينية مدهونة و تخبز لمدة 10 دقائق.
* تجمل من خلال لزق كل قطعتين من بسكويت اللانكشير معا بالمربى.
 

بسكويت اللانكشير الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل بسكويت مخبوزات العيد نجلاء الشرشابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلى بالك.. الداخلية تضبط كمية كبيرة من الدولارات المزورة

هيحصل مع أول أيامه| إعلان رسمي من الأرصاد عن طقس عيد الفطر 2024

نزاع تجاري| القصة الكاملة لاحتجاز روسيا سفينتي قمح مصريتين.. وأول تعليق من "التموين"

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

بالقوة الضاربة | تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

متى ليلة القدر 2024؟.. الإفتاء: ساعة ونصف على دخولها وهذا الدعاء مستجاب

انتهاء الدعم | تحذير رسمي من بايدن لـ نتنياهو بسبب غزة

موضوعات متعلقة

أماكن مشاهدة الكسوف الكلي 2024 .. أكثر من 14 مدينة حول العالم

طريقة عمل كنافة نابلسية زى المحلات

تعالج الإجهاد والضعف.. اكتشف فوائد وأضرار حبوب الخميرة

تسالى العيد.. فوائد الترمس تفوق التوقع ويقي من أخطر الأمراض

ضلمة في عز النهار.. ظواهر غريبة تحدث أثناء الكسوف القادم

دايما بتأجل وبتكسل .. حيل فعالة للتخلص من التسويف

غير اللى عارفينها.. أطعمة تعالج تساقط الشعر وتزيد قوته

ابهري ضيوفك .. طريقة عمل البسكويت المالح

ترشيحاتنا

محمد شريف يسجل في شباك الهلال برأسية رائعة في الدوري السعودي

منع التحويلات.. قرار عاجل من التعليم بشأن التقديم في المدارس المصرية اليابانية

بركلات الترجيح.. صن داونز يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

30 دقيقة.. VAR يلغي الهدف الأول لـ الأهلي في مرمى سيمبا التنزاني

دعاء ليلة القدر.. ردده يجبر الله خاطرك مثلما جبر النبي

إعلام عبري: شاحنات المساعدات الأردنية إلى غزة تمر عبر إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل البيتيفور .. طريقة عمل بسكويت اللانكشير

بأسعار معقولة .. أفضل 3 سيارات أوتوماتيك صغيرة

مسلسل صدفة الحلقة 26 .. وزير التربية والتعليم يستجيب لمطالب ريهام حجاج

تريند العيد .. ماذا يحدث عند وضع ماسك الكركديه؟

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ