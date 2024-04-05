بدون سابق إنذار الحلقة 11..خيط جديد في البحث عن ابن آسر ياسين

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل بدون سابق إنذار، لـ آسر ياسين وعائشة بن أحمد، نجاح البوستات التي كتبتها "ليلي" عبر السوشيال ميديا والتي تبحث فيها عن ابنها الحقيقي، ليتصل بها شخص ما يدعي انه يمتلك بعض المعلومات الخاصة عن استبدال طفلها، وسرعان ما تقابله مع مروان، ليشك الأخير في مصداقية هذا الشخص.

كما كشفت الحلقة عن العلاقة المضطربة بين ليلي ووالدها في مشهد "فلاش باك" لعام 2015، وبداية زواجها من مروان، وزيارته المتكرر لهم، حيث لم يخلو من السخرية منها.

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، تطورات مثيرة، حيث يشاهد منشور ليلى الخاص بفقدانها نجلها عبر جروب على موقع فيس بوك أحد الأشخاص ويطلب مقابلتها.

تخبر ليلى زوجها مروان بما فعلته وبنشرها القصة على فيس بوك وعن تجاوب أحد الأشخاص معها وطلب مقابلتها، ليذهب مروان معها ويقابل هذا الشخص.

المسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.



بدون سابق إنذار من بطولة آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص لـ بسمة .