مجدي الجلاد:قولت لصفوت الشريف لا أريد حب من الدولة عاوز الاحترام |فيديو

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عن علاقته مع "ًصفوت الشريف " ، قائلا :" كان بيتصل بيا يقولي مش أنا أبو الصحفيين مبتعديش تشرب معايا شاي ليه… ومش هيقول هو عايز ايه غير وانت خارج في الاصانصير ونختلف ونتفق معاه هو رجل سياسة عبقري ".

وتابع " الجلاد "خلال لقائه لبرنامج "أسرار " مع اميرة بدر ، والمذاع على فضائية " النهار " :" قولتله في لقائي ليه هو ليه بعض الاجهزة في مصر مش بتحبني .. ورد على سؤالي بأن معظم اجهزة الدولة لا تحبه ولكن تحترمه ".

وأكمل “ الجلاد “ : قولتله مش عاوز اجهزة الدولة تحبني بس عاوزها تحترمني ، فقال لي ” بقيت مغرور ”.

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