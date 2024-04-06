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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مليحة الحلقة 11 .. شيوخ سيناء يقفون إلى جانب أدهم

صدى البلد

تبدأ الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "مليحة" بظهور الجد سالم العابد (سامي مغاوري) وحفيده الصغير.

ويروي الجد لحفيده القصة التاريخية لاحتلال فلسطين والصراع العربي ويطلب الحفيد من الجد أن يستكمل الحديث الى على أصدقائه،الذين يجتمعون للاستماع إلى تاريخ مصر وفلسطين ونضالهم ضد العدو المحتل.

 

كما شهدت احداث الحلقة اجتماع الشيخ سالم العابد مع شيوخ قبائل سيناء للتوصل إلى اتفاق يدعم المقدم أدهم ويساعده في سيناء، حيثتزايدت عمليات تهريب السلاح.

ويتفق مشايخ القبائل على دعم المقدم أدهم، الذي خدم في سيناء في وقت سابق ويتوجه الشيخ سالم إلى المقدم أدهم للترحيب به وتقديمالدعم له.

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

آخر أعمال دياب

وشارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.

مليحة أبطال مسلسل مليحة مسلسل مليحة

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