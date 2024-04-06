صيد العقارب 26 .. الطبيب يحذر عايدة بشأن حملها

شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل صيد العقارب قرار عايدة بزيارة طبيبها للتحقق من حالة حملها، وتلقت منه توبيخًا بسبب عدم اهتمامها الكافي بصحتها وطلب منها أن تكون أكثر حرصًا ورعاية لنفسها وصحتها.

وتؤكد عايدة أنها ستلتزم بالراحة التامة وتتبع جميع المواعيد المتعلقة بالأدوية.

وتسعى غادة عايدة للبحث عن الثأر لشقيقها ومحاولة العثور على سامح الغول، القاتل الذي قام بقتل شقيقها.

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل “صيد العقارب”.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.