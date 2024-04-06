فراولة الحلقة 11.. فراولة ومستر يانج يبحثان عن قطعة الحجر

تبدأ الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "فراولة" بزيارة الشيخ علاء لفراولة، حيث تفاجأ فراولة بوصوله ويخبرها بأن لديه أمرًا يهمها ووالدتها.

وتستمر أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "فراولة" بزيارة زوجة الشاندويلي لفراولة لتشكو من زوجها الذي يرغب في الزواج مرةأخرى وتخبرها فراولة بأنها ستتحدث معه وتحاول إقناعه بعدم الزواج مرة أخرى.



وتنتهي الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "فراولة" بذهاب فراولة ومستر يانج معًا إلى منزل قديم للحصول على الجزء الثاني من قطعة الحجر.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.