برفقة بناته.. تامر حسني يشارك في طبخ وجبات إفطار لـ7 آلاف شخص

شارك الفنان تامر حسني في تحضير وجبات إفطار برفقة أبنائه تالية و اماليا ونشر الفيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق تامر حسني على الفيديو كاتبا : انا و تاليه و امايا شاركنا في طبخ و تحضير وجبات اطعام لأكثر من ٧ آلاف شخص غير مقتدر في بلدنا و ماشاء الله كل يوم اليتيم العظيم ده بعمل كده .

وتابع : بالاضافة الى حملات التوعية اللي بيقدموها في جميع الاتجاهات شوفت النهارده أعمار المتطوعين من سن ٥ سنين ل ٥٠ سنه حماس غير عادي في حب الخير و اسعاد الناس بجد انا فخور ب share a smile team كان يوم رائع و ربنا يقدرهم على التوعية و فعل الخير ❤

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ساهر له يوم الجمعة 19 أبريل الجاري، في فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة.

ينظم حفل تامر حسني، في القاهرة الجديدة، ياسر الحريري، وبعدها يبدأ تامر حسني سلسلة حفلاته الصيفية.

من جهة أخرى، أعلن المطرب تامر حسني عن سبب تأجيله لأغنية يانهار أبيض، من خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب تامر على صفحته: يا شباب يا جميل ، لفت نظري سؤالكم المتكرر عن اغنية ((يانهار ابيض ))الحقيقه ان اغنية (( يانهار ابيض )) محتاجه توقيت أفضل يوسع لها علشان تنتشر صح ، فتم تحويلها لاغنيات الصيف علشان خلاص شهر رمضان الكريم داخل كل سنة وانتوا طيبين.