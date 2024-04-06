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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة والدة الفنانة التونسية ساندي علي

ساندي علي
ساندي علي

أعلنت الفنانة التونسية ساندي علي وفاة والدتها، وذلك عبر تدوينة على خاصية «ستوري» عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، قائلة: «توفت إلى رحمة الله أمي الحبيبة»، وهي أيضًا والدة شقيقتها الفنانة إيناس علي.

وكشفت الفنانة ساندي علي موعد وتفاصيل صلاة الجنازة على والدتها قائلة: «ستقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر، بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، إن لله وإنا إليه راجعون»، ومن المقرر أن يتم نقل الجثمان إلى تونس حيث سيتم الدفن في مقابر العائلة.

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يذكر ان ساندي غلي نشأت وسط أسرة مكونة من خمسة أفراد، بدأت في ممارسة لعبة كرة اليد واشتهرت فيها في تونس، وبعد تخرجها من كلية التجارة عام 2003 انتقلت إلى القاهرة للسياحة فجذبتها الأضواء، بدأت مشوارها الفني عندما ادت دوراً صغيراً في فيلم ملاكي إسكندرية ثم دور آخر في فيلم ظرف طارق، اعاد اكتشاف موهبتها المخرج خالد يوسف عندما قدمها في دور مؤثر في فيلم خيانة مشروعة واثبتت من خلال هذا الدور انها تملك موهبة حقيقية ومازالت مستمرة في تقديم أعمالها سواءًا في التلفزيون أو السينما.

أحمد العوضى الفنانة التونسية الفنانة ساندي علي المخرج خالد يوسف خالد يوسف

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