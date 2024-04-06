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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مجدي أبو عميرة يكشف عن طقوسه قبل تصوير أعماله الفنية

مجدي أبو عميرة
مجدي أبو عميرة

كشف المخرج مجدي ابو عميرة عن طقوسه في أول يوم تصوير وماحدث معه في مسلسل عتبات البهجة.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" انا ارتدي أول يوم تصوير بلوفر أحمر، منذ 20 عاما، فأنا اتفاءل به، وجرت العادة على هذا، وهذا العام في عتبات البهجة، كان أول يوم تصوير في زايد، وتواجد الدكتور مدحت وجمال العدل.

تحدث المخرج مجدي أبو عميرة عن رأيه في تعاونه مع جيل من الشباب في مسلسل عتبات البهجة الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

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وقال قي تصريحات لـ صدى البلد:" نحن نقدم عمل فيه الفنان الكبير يحيي الفخراني، وانا اعتبره فاكهة رمضان وكما قال الناقد الفني عنه طقس من طقوس رمضان، وإنه يرجع بعد 3 سنوات، والناس تحبه وتشتاق إليه، لكن الدكتور مدحت العدل ركز على جانب الشباب ومشاكل الشباب، أنا لم أكن على دراية بها، ركز المسلسل على مخاطر الانترنت، وأشياء لم أكن أعرفها وعلمتها من خلال المسلسل، وكل هذه الأمور ستجذب الشباب لمشاهدة العمل، خاصًة أن الجديد ظهور يحيي الفخراني بشخصية بلوجر.

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

أحمد العوضى الدكتور مدحت العدل الفنان الكبير يحيى الفخرانى الموسم الرمضاني المخرج مجدي أبو عميرة الموسم الرمضاني الحالي

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