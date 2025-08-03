بدء اختبارات الكوادر المرشحة للعمل في مصنع شيكولاتة بالأردن

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد عن بدء الاختبارات للكوادر المصرية التي تقدمت على فرص عمل أعلنت عنها "الوزارة"، للعمل في مجالات صناعة الكاكاو والشيكولاتة وتصنيع الحلويات الشرقية بالمملكة الأردنية الهاشمية ..وقال الوزير أن هذه الاختبارات دليل على مصداقية هذه الفرص ،التي تأتي في إطار التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج..

قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الاختبارات هي المرحلة الأولى من 61 فرصة عمل لعمالة مصرية ،اعلنت عنها الوزراة للعمل في الأردن في شركات متخصصة في مجالات متنوعة من بينها صناعة الكاكاو والشيكولاتة وتصنيع الحلويات الشرقية، وذلك برواتب مجزية، بخلاف المزايا والحوافز الأخرى ..