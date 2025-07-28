"سلامتك تهمنا".. وزير العمل يشرح جهود حماية عمال "الدليفري" وتأمينهم قانونيًا

تجري الإعلامية رانيا هاشم لقاءً حصريًا مع وزير العمل محمد جبران، يوم الخميس القادم الساعة السابعة مساءً على شاشة "إكسترا نيوز".

يتناول اللقاء في حلقة خاصة من برنامج "البعد الرابع"، أبرز ملامح قانون العمل الجديد المقرر بدء تطبيقه في سبتمبر المقبل، والذي يهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتوفير بيئة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف.

حملة "سلامتك تهمنا"

كما تسلط الحلقة الضوء على حملة "سلامتك تهمنا"، التي أطلقتها الوزارة لحماية عمال التوصيل "الدليفري"، وتوعيتهم بحقوقهم القانونية وطرق التأمين عليهم، في إطار جهود الدولة لحماية فئات العمل غير المنتظم.

وانفردت كاميرا البرنامج بتصوير لحظات تسليم عقود العمل بالخارج لعدد من الشباب، بعد توثيقها وتأمينهم بشكل رسمي، في خطوة تعكس الجهد المبذول لتوفير فرص عمل آمنة ومضمونة للمصريين بالخارج.

وشهد اللقاء حوارًا مباشرًا بين الوزير والعمال، بمشاركة الإعلامية رانيا هاشم، للاطمئنان على كافة الإجراءات المتبعة والتأكيد على اهتمام الدولة بمتابعة أحوالهم خارج الوطن.

