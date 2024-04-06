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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مش قادرة اتجاوز الحزن.. دنيا سمير غانم تتحدث عن رحيل والديها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

حلت الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياته.

وقالت دنيا سمير غانم: حزني عليهم مش سهل تجاوزه، وبعد تجربتي اكتشفت أن الحزن مش زي اللي بنوريه لكم في الأفلام.

وأضافت: بعد وفاة أهلي كنت عايزة أنزل اشتغل لأني كنت متبرمجة أن الفن هما، وكنت بطلع حزني في الأغاني وكنت بدمع كتير غصب عني بكون عايزة أعيط، لكن بمسك نفسي وأغني وأرقص.

وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.

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وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.


وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.

يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.


ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع  محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز

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