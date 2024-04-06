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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دنيا سمير غانم تكشف عن عمرها الحقيقي.. فيديو

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

حلت الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياته.

وكشفت دنيا عن  عمرها الحقيقي، وتحدثت عن ابنتها وعلاقتها بالسوشيال ميديا والفارة التي تسمح بها لاستخدام السوشيال ميديا  

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وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.

وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.


وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.

يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.


ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع  محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز

Big Time الإعلامي عمرو أديب استخدام السوشيال ميديا الفنانة دنيا سمير غانم الفنانة اصالة

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